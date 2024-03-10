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Судья Лапочкин - о пенальти в ворота "Спартака": VAR придумывался не для таких моментов

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Экс-арбитр Сергей Лапочкин раскритиковал работу своего коллеги Артема Любимова в матче 20-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Факелом".
Фото: кадр из трансляции
"Любимов обязан был рассмотреть эпизод между Мартинсом и Альшиным самостоятельно. Он должен сам видеть такие моменты. Да, он нестандартный, потому что нападающий не сыграл в мяч, но это проблема защитника, что он идет безрассудно, наступает на голеностоп. Судья стоит рядом, все видит. VAR придумывался не для таких моментов", - заявил Лапочкин.

Воронежский "Факел" одержал победу над "Спартаком" в Москве. Гости забили в ворота "красно-белых" два безответных мяча. Первый мяч, который оказался в итоге победным был забит с пенальти. На 33-й минуте опорный полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра нарушил правила в собственной штрафной. Фол был зафиксирован только после подсказки видео-ассистента. По итогам эпизода футболисту также была показана желтая карточка.

"Спартак" занимает 6-е место в чемпионате России. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 31 очко в 20-ти матчах. В активе "Факела" 25 очков. Воронежский клуб идет на 11-й строчке.

Источник: "Матч ТВ"

Лапочкин Любимов Спартак Факел
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