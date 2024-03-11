"Рассмотрим удаление футболиста "Сочи" Кордовы за агрессивное поведение, игрок приглашён на заседание", - цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, что вчера, 10-го марта "Сочи" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 20-го тура РПЛ (2:2). Форвард южан Серихо Кордова получил прямую красную карточку за отмашку в лицо защитника "железнодорожников" Евгения Морозова. Нападающий перешел в российский клуб из "Аланьяспора" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего венесуэльца в 1,8 миллионов евро.
Форвард "Сочи" Кордова приглашён на заседание КДК РФС после игры с "Локомотивом"
Форвард "Сочи" Серхио Кордова был приглашён на заседание КДК РФС после матча 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:2).
Фото: ФК "Сочи"