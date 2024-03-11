"В 20-м туре РПЛ я побывал на матчах "Динамо" — "Ахмат" и "Локомотив" — "Сочи", а вот в Лужники на игру "Спартака" с "Факелом" не ездил. Ни с кем из руководства "красно-белых" в последнее время не общался, на сегодняшний день о какой-то встрече со мной ничего не знаю", - приводит слова Черчесова "СЭ".
Вчера, 10-го марта московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ (0:2). Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может быть уволен с поста главного тренера, а на его место руководство клуба планирует пригласить Станислава Черчесова или Владимира Ивича. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. Подопечные испанского специалиста 14-го марта сыграют с "Оренбургом" ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в первой встрече московский клуб уступил своему оппоненту со счетом 0:1.
Черчесов: ни с кем из руководства "Спартака" в последнее время не общался
Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что он встречался с руководством "Спартака" и обсуждал свое назначение на пост главного тренера.
Фото: РФС