- Хочется извиниться перед болельщиками "Спартака" за поражение в матче с "Факелом", потому что была долгая пауза, все заждались побед. К сожалению, не получилось этого добиться. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре. С "Факелом" в первую очередь не получилось забить и допустили командные ошибки, которые привели к голам Воронежа. Затем, перестроившись, не смогли вернуться в игру, - передаёт слова Джикии Sport24.
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Факел" завершился поражением красно-белых со счётом 0:2. На 37-й минуте игры нападающий воронежцев Евгений Марков открыл счёт, реализовав 11-метровый удар, на 66-й минуте опорный хавбек москвичей Данил Пруцев срезал мяч в собственные ворота.
30-летний центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия вышел на замену на 69-й минуте при счёте 0:2. Этот матч стал первым официальным для Джикии с 4 октября 2023 года и первым в РПЛ со 2 сентября 2023 года.
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Джикия: хочется извиниться перед болельщиками "Спартака". Проиграли "Факелу" все вместе, как и побеждаем вместе
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал домашнее поражение красно-белых от "Факела" (0:2) в матче 20 тура РПЛ.
Фото: РПЛ