- Мне кажется, пора увольнять Абаскаля. Думаю, всё решит кубковая игра с "Оренбургом". Кроме Карпина и Черчесова, в "Спартаке" никого не вижу. Ивич? Он не нужен команде. Только Карпин или Черчесов. Надо копнуть глубже, рыба гниёт с головы. Поменять что-то в руководстве. Асхабадзе и Карпин - это те люди, которые помогут "Спартаку" выправить ситуацию, - передаёт слова Давыдова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что 34-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль может быть уволен со своего поста в случае неудачного для красно-белых исхода домашней ответной игры 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с "Оренбургом". Первый матч в ноябре 2023 года красно-белые проиграли на выезде со счётом 0:1.
В марте 2024 года "Спартак" набрал 1 очко в 2 матчах Российской премьер-лиги, после выездной ничьей с "Зенитом" (0:0) уступив на своём поле воронежскому "Факелу" (0:2). Команда Абаскаля находится в турнирной таблице чемпионата России на шестом месте, набрав 31 очко в 20 матчах.
Журналист Никитин: Абаскаль останется в "Спартаке" до следующего матча, решение будет принято после игры с "Оренбургом"
Денис Давыдов: пора увольнять Абаскаля. Кроме Карпина и Черчесова, в "Спартаке" никого не вижу, Ивич не нужен
Экс-нападающий "Спартака" Денис Давыдов прокомментировал ситуацию с главным тренером красно-белых.
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