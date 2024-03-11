– Футбольная столица России — Санкт-Петербург. “Спартак” — народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда.
Напомним, в 20-м туре Российской Премьер-лиги петербургский “Зенит” в гостях разгромил екатеринбургский “Урал” со счетом 4:1. Сине-бело-голубые набрали 40 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице. Московский “Спартак” в 20-м туре РПЛ дома уступил воронежскому “Факелу” со счетом 0:2. Красно-белые остались с 31 баллом и опустились на шестую позицию.
Источник: “РБ Спорт”
Александр Медведев: “Спартак” — народная команда? Пускай они доказывают это
Председатель правления “Зенита” Александр Медведев заявил, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России.
Фото: ФК "Зенит"