Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
0 - 0 0 0
ТюменьЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

Александр Медведев: “Спартак” — народная команда? Пускай они доказывают это

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления “Зенита” Александр Медведев заявил, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России.
Фото: ФК "Зенит"
– Футбольная столица России — Санкт-Петербург. “Спартак” — народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда.

Напомним, в 20-м туре Российской Премьер-лиги петербургский “Зенит” в гостях разгромил екатеринбургский “Урал” со счетом 4:1. Сине-бело-голубые набрали 40 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице. Московский “Спартак” в 20-м туре РПЛ дома уступил воронежскому “Факелу” со счетом 0:2. Красно-белые остались с 31 баллом и опустились на шестую позицию.

Источник: “РБ Спорт”

Медведев Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 14
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится