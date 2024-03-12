"Психологический фон в команде сейчас не очень. Но мы постараемся исправить ситуацию, будем биться до конца. Хотели и в Кубке пройти как можно дальше, и в чемпионате удерживать лидерство. Но не получилось, на раскачку времени нет, надо готовиться к следующим играм. Будем стараться исправить ситуацию после перерыва", - цитирует Агкацева Metaratings.
Сегодня, 12-го марта "Краснодар" уступил "Химкам" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2. После 20-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от "сине-бело-голубых" на два очка. Ивич возглавил "быков" в январе 2023 года, под его руководством клуб дошел до финала Кубка России в сезоне-2022/2023, где уступил московскому ЦСКА.
Агкацев: психологический фон в команде сейчас не очень, но мы постараемся исправить ситуацию, будем биться до конца
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о психологическом состоянии команды.
Фото: ФК "Краснодар"