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Мурад Мусаев стал главным тренером “Краснодара”

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Мурад Мусаев вернулся на должность главного тренера “Краснодара”, сообщает пресс-служба “быков”.
Фото: ФК "Краснодар"
Краснодар” заключил контракт с Мусаевым до конца нынешнего сезона. Отметим, что Мурад Олегович уже работал в стане южан с 2018 по 2021 год. Под его руководством “быки” завоевали “бронзу” Российской Премьер-Лиги.

Вчера, 13 марта, стало известно о том, что “Краснодар” разорвал контракт с Владимиром Ивичем. Серб возглавлял команду с прошлого года.

Напомним, после 20 туров чемпионата России по футболу “Краснодар” с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Краснодар Мусаев
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