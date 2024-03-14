– Единственный человек, который не приобретает от этой ситуации, это Промес, которого, думаю, вышлют или отвезут в Нидерланды. “Спартак” же просто разорвет с ним контракт, на этом все закончится.
13 марта 2024 года появилась информация о том, что полиция ОАЭ арестовала нападающего московского “Спартака” Квинси Промеса по запросу нидерландской прокуратуры.
Отметим, что голландская сторона требует экстрадицию Промеса. В связи с этим будущее Квинси в стане красно-белым находится под вопросом. Он не может присоединиться к команде с момента окончания зимних сборов. Что касается действующего контракта нападающего с российским клубом, то он истекает уже в июне.
Источник: “Матч ТВ”
Аршавин: “Спартак” просто разорвет контракт с Промесом, на этом все закончится
Легенда российского футбола Андрей Аршавин высказался о ситуации нападающего “Спартака” Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"