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Аршавин: “Спартак” просто разорвет контракт с Промесом, на этом все закончится

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Легенда российского футбола Андрей Аршавин высказался о ситуации нападающего “Спартака” Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"
– Единственный человек, который не приобретает от этой ситуации, это Промес, которого, думаю, вышлют или отвезут в Нидерланды. “Спартак” же просто разорвет с ним контракт, на этом все закончится.

13 марта 2024 года появилась информация о том, что полиция ОАЭ арестовала нападающего московского “Спартака” Квинси Промеса по запросу нидерландской прокуратуры.

Отметим, что голландская сторона требует экстрадицию Промеса. В связи с этим будущее Квинси в стане красно-белым находится под вопросом. Он не может присоединиться к команде с момента окончания зимних сборов. Что касается действующего контракта нападающего с российским клубом, то он истекает уже в июне.

Источник: “Матч ТВ”

Промес Андрей Аршавин Спартак
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