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Агент Конате: что касается будущего, то есть общение с другими командами, но сейчас все внимание на "Ахмате"

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"
"Будущее Конате? Сейчас он в "Ахмате", сосредоточен только на этом клубе. Что касается будущего, то есть общение с другими командами. Контакты есть, но сейчас все внимание Конате на "Ахмате", - цитирует Селюка "РБ Спорт".

В текущем сезоне Конате провел за грозненский "Ахмат" 24 матча и отметился семью забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. Контракт Мохамеда с российским клубом истекает по окончании текущего сезона и не будет продлен. Ранее агент игрока заявлял, что к его клиенту есть интерес из ведущих европейских чемпионатов. После 20-ти сыгранных туров "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

Мохамед Конате Ахмат
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