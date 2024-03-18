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Быстров: если бы "Спартак" проиграл "Оренбургу", Абаскаль прямо со стадиона должен был улетать на коптере

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Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался от текущем состоянии московского "Спартака".
Фото: Imago
"Еще бы "Оренбургу", которому в Кубке ничего не надо, проиграли… Тогда бы Абаскаль прямо со стадиона должен был улетать на коптере. В интервью у них все идеально. Один не настроился, второй делает, что хочет. Третий остался в Дубае, четвертый - сам продлил контракт. Такое просто невозможно в профессиональном клубе", - заявил Быстров.

Московский "Спартак" одержал победу в 1/4 финал Пути РПЛ Кубка России над "Оренбургом" (3:1). Эта победа стала для "красно-белых" первой в официальных матчах в 2024-м году. Ранее "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Зенитом". Напомним, тот матч из-за дисквалификации пропускал главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль. В следующем туре команда уступила у себя дома воронежскому "Факелу" (0:2).

Отставание подопечных Гильермо Абаскаля от 1-го места составляет 9 очков. В активе "Спартака" 31 очко после 20-ти проведенных матчей.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Владимир Быстров Гильерме Абаскаль
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