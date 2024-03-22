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Аршавин - о Головине: сразу видно, что футболист другого уровня

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Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил игру полузащитника сборной России Александра Головина в матче с Сербией (4:0).
Фото: GETTY IMAGES
"Все правильно отмечают Головина в матче с Сербией. Он выделялся быстротой мышления. Хорошая техника на высокой скорости. Сразу видно, что футболист другого уровня", - цитирует Аршавина "Чемпионат".

Вчера, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче на стадионе московского "Динамо". Забитыми мячами отличились: Антон Миранчук (пенальти), Алексей Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. Александр Головин записал на свой счет голевую передачу. В текущем сезоне российский полузащитник провел за "Монако" 25 матчей и отличился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Сборная России Сборная Сербии Александр Головин Андрей Аршавин
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