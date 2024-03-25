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Новичок "Спартака" Угальде: Абаскаль - наш тренер. Он проделывает хорошую работу

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Новичок московского "Спартака" Манфред Угальде высказался о совместной работе с главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.
Фото: "Чемпионат"
"Абаскаль - наш тренер. Он проделывает хорошую работу. Мы вместе славно поработали перед рестартом чемпионата. Я думаю, что мы в хорошем состоянии. В конце концов разговоры бывают всегда, люди будут критиковать. Самое важное, что у нас сильная команда", - заявил Угальде.

Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" за 13 миллионов евро в зимнее трансферное окно. В первой же официальной игре за "красно-белых" коста-риканский нападающий получил приз лучшему игроку матча. Дебют Угальде пришелся на матч 19-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0) в Санкт-Петербурге.

За 10 матчей до конца чемпионата "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 31 очко. Лидирующий в чемпионской гонке "Зенит" опережает "красно-белых" на 9 очков.

Источник: "Metaratings"

Спартак Манфред Угальде Гильермо Абаскаль
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