"В первую очередь хочу выразить сочувствие семьям погибших и пострадавших. Теракты происходят во всех странах: в Париже, в Брюсселе, сейчас в России. Кошмарный теракт был в Израиле, когда тысячу человек убили. От этого не застрахован никто, и это, безусловно, ужасно. К сожалению, это может произойти в любой стране мира. У меня в Израиле играет много игроков и специалисты, едут, никаких проблем нет", - сказал Селюк.
22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по посетителям зала, которые собрались на концерт рок-группы "Пикник". По данным журналистов, количество погибших в результате атаки превысило 130 человек. Около 150-ти людей получили ранения.
7-го октября прошлого года в Израиле также произошел теракт. Боевики проникли на территорию фестиваля и открыли беспорядочную стрельбу. Число жертв в результате трагедии, по данным МИДа Израиля, составило около 1.2 тысяч человек.
Источник: "Metaratings"
Агент Селюк: в Израиле был кошмарный теракт, но игроки туда едут, никаких проблем нет
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил вероятность отъезда легионеров из России после теракта 22-го марта в "Крокус Сити Холле".
Фото: "Динамо" Киев