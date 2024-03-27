"Конечно, мне было боязно ехать в Россию - незнакомый язык, другая среда, новые люди. Но если не рисковать, зачем тогда вообще жить? Я ни секунды не жалел о том, что приехал", - цитирует Митая Sport24.
Левый фланговый защитник Марио Митай перебрался в Россию в августе 2022 года из греческого клуба АЕК. На счету 20-летнего игрока 37 матчей за московский "Локомотив", в которых он не оформил результативных действий. Контракт албанского футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне Митай провел за "красно-зеленых" 19 матчей.
Митай: конечно, мне было боязно ехать в Россию. Но если не рисковать, зачем тогда вообще жить?
Защитник "Локомотива" Марио Митай рассказал, что опасался ехать в Россию.
Фото: ФК "Локомотив"