Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своим мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Напомним, что на место Ивича руководство «быков» назначило Мурада Мусаева, который ранее уже возглавлял команду. По словам Камоцци, даже несмотря на перестановки у главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионские медали, «сине-бело-голубых» еще рано называть чемпионами.
«Не знаю, останется ли «Краснодар» в тройке после ухода Ивича, но уверен, что Ивич — это хороший тренер. Решение о его отставке было бессмысленным», передает слова Камоцци «Матч ТВ».
Камоцци: решение об отставке Ивича было бессмысленным
Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об увольнении Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"