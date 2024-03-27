Член тренерского штаба «Динамо» Ролан Гусев высказался относительно возможностей «бело-голубых» конкурировать за золотые медали Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. Напомним, что на данный момент «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России и после 20 туров имеет в активе 38 очков. Лидирует в РПЛ «Зенит», на счету которого 40 набранных баллов.
«Готово ли «Динамо» конкурировать за золото? Уже в этом сезоне. Думаю, что мы на это способны. И мне самому хочется побеждать. Важно не серебро, не бронза, а только золото», - передает слова Гусева Sport24.
Тренер "Динамо" Гусев: мы способны выиграть золотые медали в этом сезоне
Один из тренеров «Динамо» Ролан Гусев поделился своими мыслями о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА