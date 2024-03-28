"Надеюсь, Чалов после перерыва на матчи сборных все-таки придет в чувство и будет играть высоком уровне — как и должен лидер команды. Пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен. Эти мысли явно отвлекают его от футбола. Не удивлюсь, если Федотов оставит Федора на скамейке в следующем матче", - приводит слова Пономарева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Федор Чалов провел за московский ЦСКА 28 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт нападающего с клубом истекает в конце 2024 года. После 20-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. "Армейцы" сыграют с калининградской "Балтикой" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Пономарев: пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА