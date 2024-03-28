В официальных социальных сетях Российского футбольного союза появились списки бригады арбитров на все грядущие противостояния, которые состоятся в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Отметим, что в одном из центральных матчей 22-го тура РПЛ «Локомотив» примет «Краснодар», на этом матче в качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов, а за VAR будет отвечать Андрей Фисенко.
Стали известны все бригады арбитров на матчах 22-го тура РПЛ
Стали известны все судейские назначения на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги.