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Мостовой: когда Головин уехал в Европу, его многие не поняли, но сейчас мы видим результат

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Бывший игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно игрока «Монако» и сборной России Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
Бывший футболист «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой поделился своими соображениями относительно полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Головин сильно прибавил, играя в «Монако», он точно с отрывом сейчас лучший российский футболист. Я и раньше это всегда говорил. Многим нашим игрокам нужно брать пример с него. Головин не побоялся и уехал в Европу, его многие не поняли, но зато сейчас мы видим результат», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Головин провел в составе «Монако» 25 матчей, в которых отличился шестью результативными ударами и пятью голевыми передачами. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 30 миллионов евро, что является лучшим показателем за всю карьеру Александра.

Александр Мостовой Александр Головин Монако Лига 1 Сборная России
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