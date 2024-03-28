Бывший футболист «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой поделился своими соображениями относительно полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.
«Головин сильно прибавил, играя в «Монако», он точно с отрывом сейчас лучший российский футболист. Я и раньше это всегда говорил. Многим нашим игрокам нужно брать пример с него. Головин не побоялся и уехал в Европу, его многие не поняли, но зато сейчас мы видим результат», - передает слова Мостового «РБ Спорт».
Отметим, что в нынешнем сезоне Головин провел в составе «Монако» 25 матчей, в которых отличился шестью результативными ударами и пятью голевыми передачами. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 30 миллионов евро, что является лучшим показателем за всю карьеру Александра.
Мостовой: когда Головин уехал в Европу, его многие не поняли, но сейчас мы видим результат
Бывший игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно игрока «Монако» и сборной России Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"