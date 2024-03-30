"Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро — мне этого хватает", - цитирует Личку "РБ Спорт".
Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года, подписав контракт на три года. Ранее чешский специалист работал в "Оренбурге" и "Дианмо-Брест". После 21-го сыгранного тура "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. Команда Марцела Лички сыграет с хабаровским СКА в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, ранее москвичи уступили подопечным Сергея Семака в четвертьфинале Пути РПЛ.
Личка: трачу в месяц в Москве 500 евро - мне этого хватает
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о тратах в Москве.
Фото: ФК "Динамо"