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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Сочи
16:30
ЦСКАНе начат
Балтика
17:30
Нижний НовгородНе начат
Спартак
19:00
УралНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Родина
19:30
ВолгарьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 1 1 1
Вест Хэм1 тайм
Тоттенхэм
18:00
Лутон ТаунНе начат
Шеффилд Юнайтед
18:00
ФулхэмНе начат
Челси
18:00
БёрнлиНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
Астон Вилла
20:30
ВулверхэмптонНе начат
Брентфорд
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 1 0 1
Севилья1 тайм
Альмерия
18:15
ОсасунаНе начат
Валенсия
20:30
МальоркаНе начат
Барселона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 3 0 3
Аталанта2 тайм
Дженоа
17:00
ФрозинонеНе начат
Торино
17:00
МонцаНе начат
Лацио
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
17:30
УнионНе начат
РБ Лейпциг
17:30
МайнцНе начат
Байер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ФрайбургНе начат
Вердер
17:30
ВольфсбургНе начат
Бавария
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
19:00
МонакоНе начат
Лион
23:00
РеймсНе начат

Личка: трачу в месяц в Москве 500 евро - мне этого хватает

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о тратах в Москве.
Фото: ФК "Динамо"
"Если я потрачу больше 500 евро за месяц, это уже будет много. У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин. Я максимум трачу в месяц в Москве 500 евро — мне этого хватает", - цитирует Личку "РБ Спорт".

Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года, подписав контракт на три года. Ранее чешский специалист работал в "Оренбурге" и "Дианмо-Брест". После 21-го сыгранного тура "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. Команда Марцела Лички сыграет с хабаровским СКА в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, ранее москвичи уступили подопечным Сергея Семака в четвертьфинале Пути РПЛ.

Марцел Личка Динамо Реал Сосьедад Арсен Захарян
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