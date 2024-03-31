— Стабильности. К сожалению, мы не можем выдавать тридцать качественных игр по каким-то причинам. Мы можем успешно сыграть 2–3 игры, но потом снова начинается неудачная полоса.
Напомним, в 22-м туре Российской Премьер-лиги “Ростов” в гостях одержал разгромную победу над московским “Динамо”. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу южан. Сейчас на счету подопечных Валерия Карпина 30 очков. Они занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: “Матч ТВ”
Глебов: “Ростову” не хватает стабильности для того, чтобы бороться за чемпионство
Игрок “Ростова” Данил Глебов ответил на вопрос о том, чего не хватает южанам для борьбы за чемпионство.
Фото: ФК "Ростов"