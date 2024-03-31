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Бонгонда - о ничье с "Уралом": мы должны были забить как минимум один мяч

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Вингер московского "Спартака" Тео Бонгонда подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против "Урала" (0:0).
Фото: Sportbox.ru
- Как сказал тренер, у нас было около 19 ударов по воротам. Мы должны были забить как минимум один мяч. У нас хорошая команда, качественные игроки, но в матче с «Уралом» нам, к сожалению, не хватило реализации, чтобы забить и победить.

Московский "Спартак" в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги в субботу, 30 марта, принимал на своем поле екатеринбургский "Урал". Матч проходил в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершился безголевой ничьей. Отметим, что после возобновления чемпионата России "красно-белые" провели в РПЛ три игры, к оторых не одержали ни одной победы и не забили ни одного мяча.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Источник: "Матч ТВ"

Тео Бонгонда Спартак Урал
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