- Мы по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру. Я сказал, что думаю и что чувствую. Надеюсь, футболисты меня правильно поняли. Может, кто-то думает - сейчас тренер покричит, поговорит, а мне это неинтересно. Мои игроки должны быть профессионалами. Да, бывают хорошие и плохие дни. Но все они должны выполнять наши требования, - передаёт слова Лички "Чемпионат".
Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Ростов" завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. Первый тайм жёлто-синие выиграли со счётом 3:0 благодаря голам полузащитника Кирилла Щетинина, опорного хавбека Данила Глебова и иранского вингера Мохаммада Мохеби. Во втором тайме Мохеби оформил дубль, доведя разницу в счёте до четырёх голов. На 79 минуте бразильский полузащитник Бителло забил гол престижа "Динамо".
Наставник "Динамо" Личка: по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру с "Ростовом"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, что предпринял после крупного домашнего поражения от "Ростова" (1:4) в матче 22 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"