Авторы голов новые, а зрелище старое. Затяжное падение «Спартака» в 2024 году продолжилось в матче с «Зенитом»

В РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля выдали удивительную серию из трёх матчей без голов. За это время «Спартак» сыграл с «Зенитом» (0:0), «Факелом» (0:2) и «Уралом» (0:0).
Негативные впечатления от матчей в РПЛ удалось немного сгладить с помощью игры в Кубке, где «Спартак» прошёл-таки «Оренбург». Но, конечно, этого болельщикам было совсем мало.
Поединок с принципиальным соперником «Зенитом» был очень важен для «Спартака». Но особых плюсов москвичам он не дал. Красно-белые в очередной раз уступили питерцам, а во втором тайме гости и вовсе наиграли на разгром. В целом, счёт сохраняет шансы «Спартаку» на выход в финал Пути РПЛ, учитывая, что ещё есть ответный поединок, но кто-то готов поставить на красно-белых в этом противостоянии?
Ротация навредила «Зениту»
Тренерские штабы обеих команд прибегли к ротации. «Зенит» на матч со «Спартаком» и вовсе выпустил фактически полурезервный состав. На матч с первых минут не вышли голкипер Адамов, защитники Нино и Дуглас Сантос, полузащитники Вендел, Клаудиньо и Мостовой, а также форварды Артур и Кассьерра.
У «Спартака» тоже были серьёзные изменения. В первую очередь, стоит отметить отсутствие в старте Максименко, Зиньковского и Литвинова. Но, как уже говорил Гильермо Абаскаль, стартовый состав ему подсказывает бог. Поэтому тут особо удивляться не стоит.
Более боеспособным оказался стартовый состав «Спартака». В первом тайме хозяева действовали смело, а «Зенит» разочаровывал. Питерцы играли в пять защитников, словно повторение счёта 0:0, который был зафиксирован в последнем матче команд в РПЛ, полностью устраивал чемпиона.
«Зенит» пытался выдерживать давление, а «Спартак» с первых минут взвинтил темп. Очевидно, что ставка Семака, какой бы она ни была, не сработала. Уже на 12-й минуте хозяевам удалось открыть счёт. Соболев выиграл борьбу у Эраковича, а затем сбросил мяч под удар Угальде. Костариканский форвард мощно выстрелил в цель. Этот гол стал дебютным для главного приобретения «Спартака» после перехода в клуб.
Правда, Манфреда вполне могли лишить гола. Соболев там коснулся мяча рукой, но после видеоповтора решение менять не стали. Как полагает известный арбитр Игорь Федотов, в этом эпизоде была допущена ошибка.
«Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя — рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR — я не знаю», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Гол особо не повлиял на происходящее на поле. «Зенит» действовал совсем инертно, 18-летний Педро, получивший шанс в старте, выглядел совсем растеряно. Гостям очень долго никак не удавалось адаптироваться, а первый удар в створ они нанесли через полчаса после начала встречи.
Впрочем, постепенно «Зенит» разогнался. И уже на 42-й минуте Педро проявил себя, пробив из-за штрафной в штангу. Бразилец пристреливался, а проявил себя по полной после перерыва.
Педро — супер!
После матча председатель правления «Зенита» Александр Медведев не скрывал восторга от игры бразильца. Функционер лаконично подвёл итоги матча, заявив: «Все комментарии — завтра, Педро — супер».
Что же такого сделал 18-летний нападающий? Бразилец превратился в главную ударную силу команды. А помогло появление на поле Вендела. После перерыва «Зенит» начал играть куда агрессивнее, прессингуя выше. Спартаковцы прижались к воротам, за что тут же поплатились. Уже на 55-й минуте бразильский форвард отправил мяч в угол, воспользовавшись отскоком от Дуарте.
Теперь уже футболисты «Спартака» настаивали на отмене гола из-за возможного фола Сергеева. Но Карасёв и здесь не стал менять решение.
А вскоре Педро показал товар лицом. Бразилец оформил дубль, здорово сыграв на свободном пространстве. Он протащил мяч к штрафной, а затем послал его в верхнюю девятку, сделав удар неберущимся для Селихова. Любопытно, что до этого Педро во взрослой карьере и вовсе забил лишь один мяч!
В концовке «Спартак» не то что не смог организовать штурм ворот соперника, но и вовсе мог получить третий, а то и четвёртый мяч. В одном из эпизодов красно-белых спасла штанга. Да и вообще «Зенит» был явно свежее и лучше, а «Спартак» после дуплета Педро не сумел вернуться в игру.
Заговорил гендиректор
Если игра «Спартака» не стала особой сенсацией, то после матча удивил гендиректор москвичей Олег Малышев. Он впервые за долгое время вышел к журналистам и довольно обстоятельно отвечал на вопросы о Промесе, будущем Абаскаля и Джикии, результатах команды.
Пересказывать всё нет смысла, но Малышев дал понять, что в «Спартаке» недовольны результатами команды. Вероятно, стул под Абаскалем, всё же, шатается. Как заявил Малышев, переговоры с другими кандидатами не ведутся, но у клуба есть план «Б».
Очевидно, что с такой игрой «Спартака» он может понадобиться очень скоро. Кубок — один из немногих шансов спасти сезон, но он уплывает из рук москвичей.
Фото - "Чемпионат", ФК "Спартак", ФК "Зенит"