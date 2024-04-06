Как сообщает источник, 5 апреля прошла встреча руководителей, игроков и тренерского штаба “Локомотива”. В ходе нее все выразили поддержку наставнику команды Михаилу Галактионову. Руководство при этом поставило цель команде бороться за призовые места в РПЛ до конца текущего сезона.
Напомним, ранее инсайдер Андрей Панков сообщил о том, что после вылета из Кубка России рулевой железнодорожников Михаил Галактионов хотел подать в отставку с поста главного тренера команды.
Источник: Sport24
Sport24: руководство и футболисты “Локомотива” выразили поддержку Галактионову
Главный тренер московского “Локомотива” Михаил Галактионов получил слова поддержки от команды.
Фото: "Матч ТВ"