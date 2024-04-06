Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
14:00
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
16:30
КраснодарНе начат
Ростов
20:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
13:00
ШинникНе начат
Акрон
16:00
ТорпедоНе начат
Ленинградец
16:00
АланияНе начат
КАМАЗ
16:30
ВолгарьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
14:30
Манчестер СитиНе начат
Эвертон
17:00
БёрнлиНе начат
Вулверхэмптон
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
17:00
НьюкаслНе начат
Лутон Таун
17:00
БорнмутНе начат
Астон Вилла
17:00
БрентфордНе начат
Брайтон
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
16:00
ЛеччеНе начат
Рома
19:00
ЛациоНе начат
Эмполи
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
16:30
ДармштадтНе начат
Кёльн
16:30
БохумНе начат
Хайденхайм
16:30
БаварияНе начат
Фрайбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Унион
16:30
БайерНе начат
Боруссия Д
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
18:00
ГаврНе начат
ПСЖ
22:00
КлермонНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетик
23:00
МальоркаНе начат

Sport24: руководство и футболисты “Локомотива” выразили поддержку Галактионову

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского “Локомотива” Михаил Галактионов получил слова поддержки от команды.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, 5 апреля прошла встреча руководителей, игроков и тренерского штаба “Локомотива”. В ходе нее все выразили поддержку наставнику команды Михаилу Галактионову. Руководство при этом поставило цель команде бороться за призовые места в РПЛ до конца текущего сезона.

Напомним, ранее инсайдер Андрей Панков сообщил о том, что после вылета из Кубка России рулевой железнодорожников Михаил Галактионов хотел подать в отставку с поста главного тренера команды.

Источник: Sport24

Локомотив Михаил Галактионов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится