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Новичок “Зенита” Нино: если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу “да”

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Игрок “Зенита” Нино рассказал, что хотел бы получить российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"
— Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу “да”. Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет.

Ранее полузащитник петербургского “Зенита” Клаудиньо получил паспорт гражданина России.

Напомним, Нино стал футболистом петербургского “Зенита” в минувшее зимнее трансферное окно. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2028 года.

Источник: “СЭ”

Зенит Нино
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