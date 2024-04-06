— Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу “да”. Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет.
Ранее полузащитник петербургского “Зенита” Клаудиньо получил паспорт гражданина России.
Напомним, Нино стал футболистом петербургского “Зенита” в минувшее зимнее трансферное окно. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2028 года.
Источник: “СЭ”
Новичок “Зенита” Нино: если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу “да”
Игрок “Зенита” Нино рассказал, что хотел бы получить российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"