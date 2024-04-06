— Главный тренер Локомотива” — Галактионов. Клуб никаких переговоров по этой позиции не ведет.
Ранее инсайдер Андрей Панков сообщил о том, что Михаил Галактионов хотел подать в отставку с поста главного тренера московского “Локомотива”. Но руководство клуба выразило поддержку специалисту. При этом уточнялось, железнодорожники все же начали искать нового тренера.
Источник: “Матч ТВ”
Нагорных: “Локомотив” не ведет никаких переговоров по позиции главного тренера
Председатель совета директоров московского “Локомотива” Юрий Нагорных опроверг информацию о том, что железнодорожники ищут нового главного тренера.
Фото: "Матч ТВ"