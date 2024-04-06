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Бушманов: думаю, что "Динамо" и "Спартак" будут максимально настроены и мотивированы

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Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Я жду атакующего, зрелищного и интересного футбола с обилием моментов у обеих команд в матче "Динамо" — "Спартак". Я думаю, что обе команды будут максимально настроены и мотивированы. "Динамо" борется за самые высокие места, но для "Спартака" далеко не всё потеряно", - цитирует Бушманова "Чемпионат".

Матч 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" состоится завтра, 6-го апреля в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 38 очков. "Красно-белые" располагаются на шестой строчке с 32-мя очками. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля не одержала ни одной победы в РПЛ и не забила ни одного мяча. "Красно-белые" уступили петербургскому "Зениту" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Московское "Динамо" одержало победу над хабаровским "СКА" (2:1) в четвертьфинале турнира и сыграет с "Оренбургом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Евгений Бушманов Спартак Динамо
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