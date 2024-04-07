- Он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере. Он объясняет нам буквально все в деталях. Мы выходим на матчи с чистым разумом, и каждый игрок знает, что он должен делать в обороне, атаке и при стандартных положениях, даже когда мы вводим мяч из аута. И это делает нашу работу проще. Просто нужно выходить и играть.
Мохаммад Мохеби, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перебрался "Ростов" из португальского клуба "Санта-Клара" летом прошлого года. На счету 25-летнего иранского форварда 21 матч за ростовчан в российской Премьер-лиге, в которых он забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Также Мохеби отдал один результативный пас в 7 играх текущего розыгрыша Кубка России.
Команда Валерия Карпина набрала 31 очков в 22 сыгранных турах и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "СЭ"
Мохеби - о Карпине: он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере
Форвард "Ростова" Мохаммад Мохеби высоко оценил работу главного тренера команды Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости