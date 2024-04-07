Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
14:00
ФакелНе начат
Ахмат
16:30
ЛокомотивНе начат
Зенит
16:30
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
14:00
НефтехимикНе начат
Сокол
14:00
РодинаНе начат
Черноморец
16:00
КубаньНе начат
Динамо Мх
19:30
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
17:30
ЛиверпульНе начат
Шеффилд Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
20:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
13:30
БолоньяНе начат
Монца
16:00
НаполиНе начат
Верона
19:00
ДженоаНе начат
Кальяри
19:00
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
16:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
18:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
МетцНе начат
Монпелье
16:00
ЛорьянНе начат
Тулуза
16:00
СтрасбургНе начат
Реймс
16:00
НиццаНе начат
Монако
18:05
РеннНе начат
Нант
21:45
ЛионНе начат

Мохеби - о Карпине: он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Ростова" Мохаммад Мохеби высоко оценил работу главного тренера команды Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости
- Он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере. Он объясняет нам буквально все в деталях. Мы выходим на матчи с чистым разумом, и каждый игрок знает, что он должен делать в обороне, атаке и при стандартных положениях, даже когда мы вводим мяч из аута. И это делает нашу работу проще. Просто нужно выходить и играть.

Мохаммад Мохеби, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перебрался "Ростов" из португальского клуба "Санта-Клара" летом прошлого года. На счету 25-летнего иранского форварда 21 матч за ростовчан в российской Премьер-лиге, в которых он забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Также Мохеби отдал один результативный пас в 7 играх текущего розыгрыша Кубка России.

Команда Валерия Карпина набрала 31 очков в 22 сыгранных турах и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "СЭ"

Мохеби Валерий Карпин Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится