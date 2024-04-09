"Я думаю, что "Зенит" и "Краснодар" являются основными фаворитами на чемпионство. Когда команде тяжело, нужны лидеры и исполнители, а сейчас в "Динамо" я таких не вижу", - сказал Гранат.
Московское "Динамо" потерпело два поражения подряд в последних матчах Российской премьер-лиги, уступив на своём поле "Ростову" (1:4) и "Спартаку" (1:2).
Динамовцы расположились на третьей строчке в турнирной таблице с 38 набранными очками. "Зенит" (44 очка) и "Краснодар" (43) занимают первое и второе места.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: когда команде тяжело, нужны лидеры - в "Динамо" таких не вижу
Бывший футболист "Динамо" и сборной России Владимир Гранат заявил, что в стане бело-голубых сейчас нет игроков-лидеров.
Фото: РФС