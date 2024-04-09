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Гранат: когда команде тяжело, нужны лидеры - в "Динамо" таких не вижу

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Бывший футболист "Динамо" и сборной России Владимир Гранат заявил, что в стане бело-голубых сейчас нет игроков-лидеров.
Фото: РФС
"Я думаю, что "Зенит" и "Краснодар" являются основными фаворитами на чемпионство. Когда команде тяжело, нужны лидеры и исполнители, а сейчас в "Динамо" я таких не вижу", - сказал Гранат.

Московское "Динамо" потерпело два поражения подряд в последних матчах Российской премьер-лиги, уступив на своём поле "Ростову" (1:4) и "Спартаку" (1:2).

Динамовцы расположились на третьей строчке в турнирной таблице с 38 набранными очками. "Зенит" (44 очка) и "Краснодар" (43) занимают первое и второе места.

Источник: "Чемпионат"

Динамо Владимир Гранат
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