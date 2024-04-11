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Агент Тюкавина: не может же форвард все голы забивать. Главное, что у него в каждой игре глаза горят

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавин, прокомментировал игру своего клиента в последних матчах.
Фото: "Матч ТВ"
- Думаю, уже в этом туре Костю прорвет и он продолжит забивать. Был момент, когда он в 10 играх не забивал и говорили, что сдулся. Но он зарабатывал пенальти, отдавал голевые передачи. По объему, движению, моментам к нему нет претензий. А если бы попал с центра поля, был бы шедевр. Не может же форвард все голы забивать. Главное, что у него в каждой игре глаза горят.

После рестарта нынешнего сезона российской Премьер-лиги центральный форвард Константин Тюкавин провел за "Динамо" 4 матча, в которых отличился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи на своих партнеров. Всего в этом сезоне 21-летний нападающий оформил 10+8 по системе гол плюс пас в 28 играх за "бело-голубых".

После 22 матчей московский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. В рамках 24-го тура РПЛ "Динамо" сыграет на выезде против екатеринбургского "Урала". Встреча состоится в воскресенье, 14 апреля, и начнется в 14:15 по столичному времени.

Источник: "РБ Спорт"

Константин Тюкавин Динамо
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