- Что касается трансферного статуса Вани, я могу сказать, что есть клубы, которые следят за ним в течение определенного времени. Да, есть несколько французских клубов, но есть и клубы из других стран. Я не буду предлагать названия клубов, но пока слишком рано говорить о трансфере, потому что Ваня полностью сосредоточен на РПЛ.
Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, перебрался в "Сочи" в январе 2022 года. Действующее трудовое соглашение футболиста сборной Словении с российским клубом рассчитано до лета 2025 года. Игрок провел за сочинскую команду 60 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего словенца 17 игр в российской Премьер-лиге и 1 матч в Кубке России, в которых он отметился двумя забитыми мячами.
Источник: Metaratings
Агент Дркушича подтвердил интерес французских клубов к защитнику "Сочи"
Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младлен Ратковица ответил на вопрос об интересе к его клиенту из чемпионата Франции.
Фото: Getty Images