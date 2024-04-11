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Агент Дркушича подтвердил интерес французских клубов к защитнику "Сочи"

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Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младлен Ратковица ответил на вопрос об интересе к его клиенту из чемпионата Франции.
Фото: Getty Images
- Что касается трансферного статуса Вани, я могу сказать, что есть клубы, которые следят за ним в течение определенного времени. Да, есть несколько французских клубов, но есть и клубы из других стран. Я не буду предлагать названия клубов, но пока слишком рано говорить о трансфере, потому что Ваня полностью сосредоточен на РПЛ.

Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, перебрался в "Сочи" в январе 2022 года. Действующее трудовое соглашение футболиста сборной Словении с российским клубом рассчитано до лета 2025 года. Игрок провел за сочинскую команду 60 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего словенца 17 игр в российской Премьер-лиге и 1 матч в Кубке России, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Источник: Metaratings

Дркушич Сочи Российские трансферы
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