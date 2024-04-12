- Мы ищем нападающего, но трансферные вопросы будут решаться после того, как мы выполним задачу на этот сезон. Уровень игрока зависит от уровня задач, что в свою очередь зависит от разговора с инвестором клуба. Мы редко ошибаемся. Ромеро, по которому долго работали зимой, вот сразу забил первый гол за "Актобе" в чемпионате Казахстана. К сожалению, его уговорить не получилось, - сказал Талалаев Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 35-летний нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба может покинуть клуб летом 2024 года из-за непродления контракта с ним со стороны. Текущее соглашение форварда с красно-зелёными истекает в июне 2024 года.
Среди вариантов возможного продолжения карьеры Дзюбы в случае ухода из "Локомотива" СМИ называли переход в подмосковные "Химки", которые возглавляют турнирную таблицу Первой лиги.
Гендиректор "Химок": нужно спросить у нашего тренерского штаба, насколько им будет подходить Дзюба
Талалаев - о трансферном интересе "Химок" к Дзюбе: уровень игрока зависит от уровня наших задач
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб 35-летнего нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Химки"