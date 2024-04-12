"Чемпионская гонка для "Динамо" окончена? Нет, конечно. Мы будет стараться. Впереди важные восемь игр", - сказал Тюкавин.
Константин Тюкавин является лучшим бомбардиром и самым результативным игроком в команде, за 22 игры форвард забил 9 голов и 7 раз ассистировал партнерам.
"Динамо" в 22 турах чемпионата имеет в своем активе 38 очков и идет на третьей строчке, отставая от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" на 6 и 5 баллов соответственно. В предстоящем 24 туре "бело-голубые" сыграют в гостях с "Уралом", а в следующей игре поедут в Нижний Новгород к "Пари НН". В 26 туре динамовцы на своем поле примут "Зенит", этот матч назначен на 28 апреля.
Ближайшие преследователи "Динамо" – ЦСКА (4-е место) и "Локомотив" (5) имеют по 36 очков, их очный поединок состоится уже в эту субботу. Рядом, на 6 позиции, расположился московский "Спартак" с 35 набранными очками.
Источник: Sport24
Тюкавин: чемпионская гонка для "Динамо" окончена? Нет, конечно. Мы будем стараться
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"