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Тюкавин: чемпионская гонка для "Динамо" окончена? Нет, конечно. Мы будем стараться

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Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.


Фото: ФК "Динамо"
"Чемпионская гонка для "Динамо" окончена? Нет, конечно. Мы будет стараться. Впереди важные восемь игр", - сказал Тюкавин.

Константин Тюкавин является лучшим бомбардиром и самым результативным игроком в команде, за 22 игры форвард забил 9 голов и 7 раз ассистировал партнерам.

"Динамо" в 22 турах чемпионата имеет в своем активе 38 очков и идет на третьей строчке, отставая от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" на 6 и 5 баллов соответственно. В предстоящем 24 туре "бело-голубые" сыграют в гостях с "Уралом", а в следующей игре поедут в Нижний Новгород к "Пари НН". В 26 туре динамовцы на своем поле примут "Зенит", этот матч назначен на 28 апреля.

Ближайшие преследователи "Динамо" – ЦСКА (4-е место) и "Локомотив" (5) имеют по 36 очков, их очный поединок состоится уже в эту субботу. Рядом, на 6 позиции, расположился московский "Спартак" с 35 набранными очками.

Источник: Sport24

Константин Тюкавин Динамо
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