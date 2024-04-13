"Информация о том, что Ренан может продолжить карьеру во "Флуминенсе" не соответствует действительности", - сказал агент.
Ренан приехал в Санкт-Петербург зимой 2023 года, до этого играл в "Коринтиансе". За "сине-бело-голубых" бразилец успел провести 13 матчей, сейчас защитник находится в аренде в "Интернасьонале". По оценке сайта Transfermarkt стоимость футболиста составляет 9 млн евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Агент Ренана: информация о переходе во "Флуминенсе" не соответствует действительности
Агент защитника "Зенита" Роберта Ренана прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в бразильский "Флуминенсе".
Фото: "Спорт-Экспресс"