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ВольфсбургЗавершен
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Игнашевич - после 7:1 с "Ахматом": у нас непростая ситуация в турнирной таблице, сейчас мы думаем о матче с ЦСКА

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Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич высказался о положении команды после разгрома "Ахмата" в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
"У нас непростая ситуация в турнирной таблице, сейчас мы думаем о матче с ЦСКА. В то же время понимаем, что следующий домашний матч с "Крыльями". Тоже один из оставшихся финалов", - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".

"Балтика" одержала победу в матче с "Ахматом" на выезде в рамках 24-го тура РПЛ. Гости отправили в ворота клуба из столицы Чечни семя мячей. Хет-трик записал на свой счет бразильский полузащитник Алекс Фернандес. Победа позволила "Балтике" покинуть последнее место в турнирной таблице, на котором она оказалась после победы "Сочи" над "Спартаком".

Сейчас в активе "Балтики" 20 очков. Столько же - у "Ахмата" и "Урала". "Сочи" вернулся на последнее место, но отставание от зоны стыков теперь составляет 2 очка. Через три дня подопечные Игнашевича встретятся в 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России с ЦСКА (первый матч - 0:1), а 20-го апреля сыграют с "Крыльями Советов" в 25-м туре РПЛ

Сергей Игнашевич Ахмат Балтика ЦСКА
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