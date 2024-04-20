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Кузьмин - о роли главного тренера "Рубина": необычно. Понравилось

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Олег Кузьмин, заменяющий в роли наставника "Рубина" Рашида Рахимова, в матче 25?го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1), признался, что ему понравилось быть главным тренером.
Фото: ФК "Рубин"
"Как мне в роли главного тренера? Появилось желание поработать главным? Необычно. Понравилось. Желание работать главным тренером всегда есть, посмотрим, что будет дальше", - цитирует Кузьмина "Матч ТВ".

Сегодня, 20 апреля, в матче 25?го тура российской Премьер?лиги "Рубин" и столичный "Локомотив" в Казани сыграли вничью со счетом 1:1. Главный тренер казанцев Рашид Рахимов пропускал игру из?за дисквалификации, полученной по итогам предыдущего тура. Командой с бровки руководил Олег Кузьмин.

"Рубин" набрал 33 очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Кузьмин Рубин Локомотив
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