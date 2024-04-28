– Сегодня будет исторический матч между “Спартаком” и “Локомотивом”. На эту игру будет приятно смотреть. Результат в таком принципиальном противостоянии предсказать сложно.
Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими “Спартаком” и “Локомотивом” состоится сегодня, 28 апреля. Встреча пройдет в столице страны на стадионе “Лукойл Арена”. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:15 по московскому времени.
Напомним, “Локомотив” имеет в собственном активе 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. “Спартак” идет шестым, набрав 39 очков.
Источник: “РБ Спорт”
Рианчо: сегодня будет исторический матч между “Спартаком” и “Локомотивом”
Бывший тренер “Спартака” Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче красно-белых с “Локомотивом” в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: Sport24