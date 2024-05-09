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Агент Кутицкого отреагировал на вопрос о дальнейших карьерных планах игрока

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Агент опорного полузащитника московского "Динамо" Александра Кутицкого Алексей Сафонов ответил на вопрос о дальнейшей карьере футболиста.
Фото: ФК "Динамо"
- Уйдет ли в аренду Кутицкий? Пока никаких прогнозов по будущему Александра давать не стану. Что касается его физической формы, это надо разговаривать с главным тренером, - передаёт слова Сафонова "РБ Спорт".

22-летнй опорный полузащитник Александр Кутицкий в текущем сезоне провёл за первую команду московского "Динамо" 10 матчей во всех турнирах, 6 из которых - в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Также на счету футболиста 1 матч за "Динамо-2" в дивизионе Б Второй лиги.

Динамо Кутицкий Российские трансферы
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