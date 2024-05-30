"Лесовой снова станет игроком московского "Динамо". Я не знаю, хочет ли он этого. У него действующий контракт с "Динамо". Вопрос не в том, хочешь или нет. Это прописано в контракте", - цитирует Гринберга "Матч ТВ".
Напомним, что в зимнее трансферное окно полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой перешёл на правах аренды в израильский "Маккаби Хайфа" до конца текущего сезона. Россиянин провёл за израильский клуб девять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата по итогам сезона-2023/2024, "Динамо" набрало 56 очков в 30-ти встречах.
Агент Лесового сообщил, что полузащитник вернётся в "Динамо" из "Маккаби"
Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Лесового, сообщил, что его клиент вернётся из аренды в "Маккаби".
Фото: ФК "Динамо"