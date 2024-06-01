"Думаю, Матвей может заиграть в "ПСЖ". Ему по силам не только стать сменщиком Доннаруммы, но и вытеснить его. Из бытовых трудностей отмечу менталитет и язык. Европа - не Россия. Там нужно все доказывать заново. Дал бы Сафонову совет учить язык и быть коммуникабельным", - цитирует Сычёва Sport24.
В завершившемся сезоне Матвей Сафонов провёл 30 матчей за "Краснодар" в РПЛ, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в одиннадцати встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 18 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до января 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сафонов в ближайшее время станет игроком французского "ПСЖ" - парижане заплатят за переход российского голкипера 20 миллионов евро. По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах.
Сычёв: Cафонов может заиграть в "ПСЖ", ему по силам не только стать сменщиком Доннаруммы, но и вытеснить его
Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычёв высказался о возможном переходе голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"