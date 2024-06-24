"Что я думаю о санкциях со стороны "Рубина"? Ничего не могу об этом говорить", - цитирует слова Даку "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что Мирлинд Даку дисквалифицирован на 2 матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок в сторону сербов и македонцев. Также "Рубин" заявил, что к игроку будут применены дисциплинарные санкции.
В составе казанской команды Мирлинд Даку провел 33 матча, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за словенский клуб "Мура", откуда и перешел в "Рубин".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Даку прокомментировал свою дисквалификацию на Евро
Игрок сборной Албании и "Рубина" высказался по поводу возможных санкций со стороны казанского клуба.
Фото: globallookpress.com