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Даку прокомментировал свою дисквалификацию на Евро

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Игрок сборной Албании и "Рубина" высказался по поводу возможных санкций со стороны казанского клуба.
Фото: globallookpress.com
"Что я думаю о санкциях со стороны "Рубина"? Ничего не могу об этом говорить", - цитирует слова Даку "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что Мирлинд Даку дисквалифицирован на 2 матча Евро-2024 за скандирование оскорбительных кричалок в сторону сербов и македонцев. Также "Рубин" заявил, что к игроку будут применены дисциплинарные санкции.

В составе казанской команды Мирлинд Даку провел 33 матча, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за словенский клуб "Мура", откуда и перешел в "Рубин".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

Мирлинд Даку Рубин Чемпионат Европы Сборная Албании
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