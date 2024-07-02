Metaratings: "Спартак", "Локомотив" и "Рубин" получат от УЕФА 174 тыс. евро, "Сочи" - 226,2 тыс. евро

На Евро-2024 приехало 4 игрока, выступающих в клубах из России:
- Срджан Бабич - защитник московского "Спартака" и сборной Сербии;
- Мирлинд Даку - нападающий казанского "Рубина" и сборной Албании;
- Марио Митай - защитник московского "Локомотива" и сборной Албании;
- Ваня Дркушич - защитник "Сочи" и сборной Словении.
Сборные Сербии и Албании завершили своё выступление на турнире на стадии группового этапа, поэтому "Спартак", "Рубин" и "Локомотив" должны получить по 174 тыс. евро. Сборная Словения вышла в 1/8 финала, где проиграла сборной Португалии, поэтому "Сочи" должен получить 226,2 тыс. евро.
Источник: Metaratings