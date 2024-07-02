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Metaratings: "Спартак", "Локомотив" и "Рубин" получат от УЕФА 174 тыс. евро, "Сочи" - 226,2 тыс. евро

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Журналисты подсчитали, сколько УЕФА выплатит российским клубам за участие их футболистов в чемпионате Европы 2024.
Фото: Getty Images
Согласно договоренностям, которые достигнуты между УЕФА и Европейской ассоциацией клубов (ECA), футбольным клубам, чьи игроки принимали участие в чемпионате Европы 2024, полагаются солидарные выплаты.

На Евро-2024 приехало 4 игрока, выступающих в клубах из России:
  • Срджан Бабич - защитник московского "Спартака" и сборной Сербии;
  • Мирлинд Даку - нападающий казанского "Рубина" и сборной Албании;
  • Марио Митай - защитник московского "Локомотива" и сборной Албании;
  • Ваня Дркушич - защитник "Сочи" и сборной Словении.

Сборные Сербии и Албании завершили своё выступление на турнире на стадии группового этапа, поэтому "Спартак", "Рубин" и "Локомотив" должны получить по 174 тыс. евро. Сборная Словения вышла в 1/8 финала, где проиграла сборной Португалии, поэтому "Сочи" должен получить 226,2 тыс. евро.

Источник: Metaratings

Спартак Локомотив Рубин Сочи УЕФА Чемпионат Европы
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