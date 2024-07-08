"Поеду либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза. Не вяжется с желанием поиграть в Европе? Эти две вещи идут параллельно друг другу", - цитирует Баринова Sport24.
Напомним, ранее полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов подтвердил интерес к своей персоне со стороны двух европейских клубов, одним из которых является "Алавес", представляющий испанскую Ла Лигу.
По информации СМИ, нынешняя зарплата российского хавбека составляет 1,8 миллиона евро в год. В прошедшем сезоне Баринов сыграл за "железнодорожников" 32 матча, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт 27-летнего футболиста с красно-зелеными рассчитан до июня 2026 года.
Баринов - об "Алавесе": поеду либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую. Но не в два раза
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что не перейдет в испанский "Алавес", если его зарплата там будет сильно меньше нынешней.
Фото: "СЭ"