"У Луки не было сомнений относительно переезда в Россию. В первый раз мы общались с клубом еще в январе, и когда "Пари НН" пришел за Тичичем во второй раз, трансфер состоялся", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что Лука Тичич перешел в "Пари НН" 8 июля 2024 года, подписав контракт с клубом на 3 года. Ранее футболист выступал за словенский "Копер", в составе которого провел 102 матча, забил 5 мячей и отдал 13 голевых передач. Также выступал за такие клубы как "Крка" и "Илирия 1911". Рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 500 тысяч евро
В сезоне-2023/24 "Пари НН" занял 13 место по итогам чемпионата и попал в стыковые матчи за право сохранить прописку в РПЛ. В двухматчевом противостоянии нижегородцы одолели тульский "Арсенал" с общим счетом 3:2(1:2,2:0) и смогли остаться в элитном российском дивизионе.
Агент Тичича - о переходе игрока в "Пари НН": у Луки не было сомнений относительно переезда в Россию
Футбольный агент Боян Лазаревич, представляющий интересы новоиспеченного игрока "Пари НН" Луки Тичича, высказался по поводу перехода своего клиента в нижегородский клуб.
Фото: "Пари НН"