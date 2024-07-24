"Чувства после победы над "Спартаком" самые лучшие - не только от результата, но и от выступления команды. Мы превосходили соперника все 90 минут физически и ментально. "Оренбург" был выносливее "Спартака", - цитирует Переса "Чемпионат".
В 1-м туре РПЛ "Оренбург" на своём поле одержал победу над московским "Спартаком" со счётом 2:0. Забитыми мячами отличились: Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк, эта встреча стала первой официальной для Деяна Станковича в качестве главного тренера красно-белых, напомним, что сербский специалист сменил на тренерском мостике Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года.
Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с подмосковными "Химками", а "Оренбург" примет на своём поле грозненский "Ахмат".
Защитник "Оренбурга" Перес: мы превосходили "Спартак" все 90 минут физически и ментально
Защитник "Оренбурга" Матиас Перес высказался о победе над "Спартаком" в 1-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Оренбург"