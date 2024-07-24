"Спартак" называют народной командой? Не слышал ничего об этом. Но я не так долго играю в России и не слишком много знаю о других командах. Если они себя так называют - хорошо. Мне кажется, сейчас "Зенит" популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира", - цитирует Переса "Чемпионат".
В 1-м туре РПЛ "Оренбург" на своём поле одержал победу над московским "Спартаком" со счётом 2:0 - забитыми мячами отличились: Эмирджан Гюрлюк и Матиас Перес. Центральный защитник Матиас Перес перешёл в "Оренбург" из аргентинского "Лануса" за 1 миллион евро. Аргентинец провёл за оренбуржцев во всех турнирах 41 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстал от сине-бело-голубых на семь очков.
Защитник "Оренбурга" Перес: не слышал, что "Спартак" называют народной командой - мне кажется, что "Зенит" популярнее
Фото: ФК "Оренбург"