По информации источника, казанский "Рубин" сделал предложение "Сочи" по трансферу защитника Вани Дркушича. Сообщается, что южане посчитали предложение недостаточным, а игрока не устроили условия контракта.
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Сочи" Ваня Дркушич в ближайшее время может перейти в испанскую "Севилью". В прошлом сезоне Ваня Дркушич провел за южан во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Дркушич провел четыре матча без замен за сборную Словении на чемпионате Европы, словенцы вылетели от Португалии в 1/8 финала турнира. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт центрального защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Рубин" сделал официальное предложение "Сочи" по защитнику Дркушичу
Казанский "Рубин" сделал предложение "Сочи" по трансферу защитника Вани Дркушича.
Фото: ФК "Сочи"