О сумме трансфера рассказал источник, знакомый с ситуацией. Красно-белые перехватили игрока у московского "Локомотива", по информации СМИ, "железнодорожники" предлагали за бразильца 4 миллиона евро.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович убедил Маркиньоса перейти именно в стан спартаковцев, до того, как возглавить московский клуб сербский специалист работал в "Ференцвароше".
В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 48 матчах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в 4 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Источник: трансфер Маркиньоса обошёлся "Спартаку" в 5 млн евро
Московский "Спартак" заплатит венгерскому "Ференцварошу" 5 миллионов евро за трансфер 24-летнего бразильского полузащитника Маркиньоса.
Фото: IMAGO